Il Torino insegue l'Europa: tra sogno e futuro

Federico Russo

Il Torino resta attaccato al treno Europa, in quest’ottica il recupero della ventunesima giornata di giovedì alle 20.45 contro la Lazio sarà decisivo. Infatti in caso di vittoria si posizionerebbe al settimo posto con 39 punti, scavalcando proprio i biancocelesti a -2 dalla Roma sesta. I granata sono imbattuti da sei giornate (Fiorentina-Torino 1-0 del 29 dicembre), rendimento che sta consentendo di sognare un piazzamento europeo.



IL PUNTO - Il miglioramento sul piano del rendimento lo confermano anche i numeri; sono infatti 36 i punti in classifica dopo 24 giornate, cinque in più rispetto alla scorsa stagione. Tutto ciò nonostante le assenze pesanti che stanno contraddistinguendo la stagione del Toro, Perr Schuurs( stagione praticamente finita) e Alessandro Buongiorno su tutti. Il lavoro di Ivan Juric ha portato un innalzamento del livello evidente sotto più punti di vista: dal gioco, imperniato su un pressing alto, duelli a tutto campo e manovra rapida per essere subito efficaci, all’aspetto mentale, fino alla solidità difensiva e il miglioramento dei singoli. Su quest’ultimo aspetto bisogna segnalare la crescita incredibile di Buongiorno, possibile uomo mercato in estate, e la rinascita di Duvan Zapata che sta tornando ai suoi livelli dopo anni travagliati viste le continue noie muscolari che lo avevano tormentato nelle ultime stagioni. Infatti in 23 presenze in Serie A ha realizzato 8 reti e fornito 3 assist.



REBUS FUTURO - Nonostante questa evidente crescita e il buon campionato la permanenza del tecnico croato sulla panchina granata non è certa, come dichiarato anche dallo stesso tecnico poco tempo fa. Dipenderà anche dai risultati sportivi che conseguirà il Toro a fine stagione. Per alzare il livello una qualificazione europea sarebbe un ottimo risultato. Nel frattempo vari nomi sono stati accostati alla panchina del Toro per sostituire il croato, in primis Igor Tudor e Raffaele Palladino,congeniali da un punto di vista di continuità tattica. Non solo loro due però, tra i profili seguiti ci sarebbero infatti anche Paolo Vanoli, ora al Venezia, e Rino Gattuso, appena esonerato dal Marsiglia.



SOGNO EUROPEO - La partita contro la Lazio di Sarri potrebbe rappresentare lo spartiacque della stagione e far davvero sognare i tifosi di poter raggiungere l’Europa. Non sarà certo facile vista la quantità di squadre in lizza per un posto, ma i granata hanno l’occasione di continuare la striscia positiva e la possibilità di guadagnarsi l’Europa.