Non sarà un prestito secco quello di Pietro Pellegri al Torino: secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan dopo che avrà riscattato dal Monaco il cartellino dell'attaccante lo girerà in prestito per 18 mesi ai granata (in pratica per questa e la prossima stagione), al termine di questo periodo Urbano Cairo potrà esercitare la clausola per il diritto di riscatto del giocatore.



In pratica con Pellegri non ci sarà un altro "caso Pobega", con il giocatore che tornerà alla base al termine del prestito.