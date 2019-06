Quella di portare al Torino Andrea Petagna è stata un'idea che Gianluca Petrachi ha vagliato con attenzione. Ora che il direttore sportivo è pronto a lasciare la squadra granata per passare alla Roma, l'attaccante della Spal non sembra più essere un obiettivo di mercato del club del presidente Urbano Cairo.



Per l'attacco il Torino continua a seguire la pista che porta a Patrick Cutrone del Milan e di recente ha fatto un sondaggio per Christian Kouamé del Genoa, mentre il centravanti della Spal sembra essere uscito dai radar.