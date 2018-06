Diego Laxalt nella prossima stagione non sarà un giocatore del Torino. La società granata ha infatti deciso di abbandonare la trattativa con il Genoa per via delle richieste economiche ritenute eccessive.



La Lazio, altra squadra molto interessato all'esterno uruguaiano, potrà quindi cercare di chiudere la trattativa senza il pericolo di rimanere beffata da un inserimento nella trattativa da parte del Torino. Nel caso in cui Antonio Barreca dovesse lasciare la squadra granata, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi cercheranno un altro esterno sinistro. Laxalt non è più un obiettivo di mercato.