In estate il Torino ha a lungo inseguito Lucas Torreira, giocatore che era stato richiesto esapressamto da Marco Giampaolo che lo aveva allenato alla Sampdoria.



Il regista uruguaiano si è invece trasferito dall'Arsenal all'Atletico Madrid, anche se in Spagna non sta trovando spazio. E' però improbabile che il centrocampista possa tornare nel mirino del Torino: il dt Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo stanno infatti guardando altrove nella loro ricerca a nuovi centrocampisti.