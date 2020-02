Torino-Parma è una delle quattro partite rinviate a causa dell'allarme Coronavirus, nonostante la gara non si giochi, la contestazione della tifoseria granata nei confronti del presidente Urbano Cairo non si placa. Lo dimostra uno striscione affisso questa mattina sui cancelli del Filadelfia: "Un’agonia che il popolo granata non può più accettare, Cairo te ne devi andare".



Questo striscione, che ora è stato fatto rimuovere, è solo l'ultimo di una lunga serie: in settimane altri lenzuoli con su scritto "Cairo vattene" erano stati posti in diversi luoghi del centro del capoluogo piemontese. La contestazione nei confronti del presidente granata prosegue da diversi mesi anche allo stadio, in ogni partita giocata da Andrea Belotti e compagni.