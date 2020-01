Tenerlo o cederlo in prestito in modo che possa giocare con maggiore continuità? E' questo il quesito che il Torino si sta ponendo in riferimento al futuro di Vincenzo Millico. Le squadre interessate all'attaccante classe 2000 non mancano, su tutte il Parma e il Chievo Verona, ma la società granata sta ora valutando l'ipotesi di tenerlo e puntare su di lui nel prosieguo della stagione.



Nei pochi scampoli di partita avuti a disposizione Millico ha sempre fatto bene, per questo Mazzarri potrebbe ora concedergli maggiore spazio.