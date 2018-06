Ormai da diverse settimane il Torino ha imbastito una trattativa con la Roma per cercare di riportare in granata Bruno Peres, una trattativa impostata sul prestito del difensore con diritto di riscatto per i granata fissato a 8 milioni di euro (che diventerebbe obbligo nel caso il brasiliano raggiungesse le 25 presenze), ma che ancora non è stata chiusa.



Nonostante le difficoltà nel trovare un accordo per lo stipendio del giocatore, il Torino non ha intenzione di mollare la trattativa e i dirigenti granata stanno proseguendo i contatti con quelli giallorossi, oltre che con l'entourage dello stesso Bruno Peres, per cercare di chiudere il prima possibile l'operazione.