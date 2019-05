Da tempo il Torino sta seguendo con grande interesse Patrick Cutrone e, ancora adesso, l'attaccante è un obiettivo di mercato della società granata. Riuscire a convincere il centravanti a lasciare il Milan non sarà semplice per questo motivo, prima di presentare un'offerta, la società granata attende di sapere se la Camera giudicante dell'Uefa punirà o no con l'esclusione dall'Europa League i rossoneri.



In caso di esclusione del Milan (e rinuncia al ricorso al Tas di Losanna) proprio il Torino sarebbe ripescato un Europa League: la partecipazione a una coppa europea potrebbe convincere a Cutrone ad accettare il trasferimento alla società granata.