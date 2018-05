Nel Torino della prossima stagione, targato Walter Mazzarri, un ruolo fondamentale lo avranno gli esterni: l'allenatore granata vorrebbe avere a disposizione giocatori in grado di fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva, veri e propri motorini da far correre su e giù sulle fasce. Tra i giocatori più seguiti dal club granata c'è Manuel Lazzari della Spal.



Il corteggiamento del Torino all'esterno della Spal è iniziato lo scorso gennaio, proprio quando Walter Mazzarri ha sostituito Sinisa Mihajlovic sulla panchina granata, l'affare non andò poi in porto, ma nelle prossime settimane i dirigenti granata hanno in programma dei nuovi appuntamenti con quelli biancazzurri per proseguire la trattativa.