Uno dei reparti che ha bisogno di rinforzi nel Torino è la difesa. Il direttore tecnico Davide Vagnati sta valutando diverse alternative, tra queste c'è anche ​Shkodran Mustafi.



Il difensore tedesco è disponibile a parametro zero dopo che il suo contratto con lo Shalke 04 è scaduto. Classe 1992, dal 2012 al 2014 Mustafi ha già giocato in Italia vestendo la maglia della Sampdoria, poi il trasferimento in Inghilterra, all'Arsenal, prima si passare allo Schalke 04. Il difensore ha giocato anche varie volte con la nazionale tedesca.