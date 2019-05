Da quando si è seduto sulla panchina del Torino, Walter Mazzarri ha espresso il desiderio di poter allenare Roberto Pereyra: centrocampista che il tecnico toscano ha potuto già allenare al Watford (attuale squadra del nazionale argentino).



Portare Pereyra in granata non sarà però semplice: il Watford chiede infatti 30 milioni di euro, una cifra che il presidente Urbano Cairo non sembra intenzionato a spendere per il centrocampista. Il Torino avvierà comunque una trattativa per l'argentino cercando di convincere il club inglese ad abbassare le proprie pretese economiche.