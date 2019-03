Ola Aina, dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali di Torino-Bologna, è stato squalificato per tre giornate di campionato. Dovrà quindi saltare le gare contro Fiorentina, Sampdoria e Parma, tre impegni importantissimi per la corsa all'Europa della squadra di Walter Mazzarri. In casa granata, però, si sta ora valutando l'ipotesi di presentare un ricorso per ridurre la maxi squalifica inflitta dal Giudice sportivo al terzino nigeriano.



L'obiettivo del Torino è quello di ridurre di almeno una giornata lo stop di Aina in modo che il giocatore possa essere a disposizione per la partita del Tardini contro il Parma.