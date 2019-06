Dopo l'ottima stagione disputata, che gli ha permesso anche di conquistare la maglia della nazionale azzurra, Armando Izzo è diventato uno dei possibili uomini-mercato del Torino. Il difensore ha attirato su di sé l'attenzione di diverse società, come la Roma, l'Arsenal e il Siviglia, ma il Torino non vorrebbe perderlo.



Per questo motivo il presidente Urbano Cairo sta valutando l'ipotesi di un rinnovo del contratto di Izzo con adeguamento del contratto (al momento percepisce uno stipendio di circa 1,3 milioni di euro a stagione).