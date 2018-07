La telenovela per portare Lucas Verissimo al Torino non è ancora terminata, ma il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sperano di poter mettere la parole fine entro domenica, giorno in cui la squadra di Walter Mazzarri partirà per il ritiro estivo di Bormio.



Il Torino, dopo aver alzato la propria offerta a 10 milioni di euro (la cifra richiesta proprio da club brasiliano), ha posto un ultimatum al Santos chiedendo una risposta entro la settimana, in modo che Verissimo possa essere presente a Bormio, a disposizione di Mazzarri, fin dai primi giorni del ritiro.