Dopo aver (in parte) sistemato l’attacco con l’arrivo di, ora ilsta valutando come riforzare la difesa. Ivan Juric ha bisogno di un centrale per la sua difesa a tre e l’occasione che spera di riuscire a coglierei: lo sa anche il dt granata che per questo motivo ha già avviato i contatti con la società rossonera e con l’entourage del giocatore.Il Torino sta provando a imbastire una trattativa simile a quella che ha permesso di acquistaredalla, impostandola su un prestito con diritto di riscatto del cartellino del difensore da poter esercitare a fine stagione. A ben vedere di similitudini fra Caldara e l’attaccante croato ce ne sono anche altre:, dopo ottime stagioni,(anche se il difensore è stato poi immediatamente girato alnell’ambito dell’operazione che ha riportatoin bianconero)Juric ha già iniziato il lavoro di recupero con Pjaca e se la trattativa tra Torino e Milan andrà a buon fine nelle prossime settimane potrà fare lo stesso con Caldara.In casa granata non c’è però fretta di chiudere l’operazione: prima di provare a affondare il colpo per il centrale rossonero, Vagnati deve riuscire a cedere. Il brasiliano vorrebbe lasciare Torino ed è corteggiato dal: i colloqui tra i due club sono costanti ma un accordo non è ancora stato trovato. Solamente quando il sudamericano sarà stato ceduto il dt del Torino proverà ad accelerare per l’operazione Caldara, cercando anche di strappare. La società granata dovrà però prestare attenzione anche alla concorrenza del, altro club interessato al centrale.