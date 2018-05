Tra i giocatori che lasceranno il Torino nelle prossime settimane c'è anche Vanja Milinkovic-Savic. Dopo un anno da vice-Sirigu (una sola presenza in campionato per lui e tre in Coppa Italia), il giovane portiere serbo sarà ceduto in prestito in modo da poter giocare con maggiore continuità e dimostrare il proprio valore.



Tra le squadre maggiormente interessate ad aggiudicarsi Milinkovic-Savic c'è il Benevento, ma l'impressione è che l'operazione possa effettivamente concretizzarsi solamente se il portiere entrerà nella trattativa per l'acquisto di Sandro da parte dei granata. Il Torino preferirebbe infatti cedere il proprio estremo difensore a una squadra che milita nel campionato di serie A.