Prima la Spal, poi la Fiorentina, nelle scorse settimane nelle scorse settimane hanno portato avanti un lungo corteggiamento a Kevin Bonifazi: le trattative con il Torino per il difensore non sono però mai decollate perché, con Lyanco e Koffi Djidji out per infortunio, Walter Mazzarri aveva bisogno proprio dell'ex Under 21 per gli impegni nei preliminari di Europa League.



Ora che Djidji si è pienamente ristabilito, a complicare i piani di Spal e Fiorentina è il caso Nkoulou: con il camerunese che potrebbe partire, Bonifazi è stato ancora una volta tolto dal mercato dal Torino.