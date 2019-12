Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il Torino starebbe puntando Milan Badelj. Il centrocampista della Fiorentina sarebbe il giocatore individuato dal direttore sportivo Massimo Bava per aumentare il tasso qualitativo del centrocampo granata.



Da tempo il Torino è alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche del calciatore croato: la trattativa per Badelj potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, non appena il mercato invernale aprirà ufficialmente i propri battenti.