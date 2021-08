Nel mirino del direttore tecnico granata, Davide Vagnati, c'è anche un difensore dello Slavia Praga: Davide Zima. A rivelarlo è stato Jindřich Trpišovský, l'allenatore della formazione ceca.



"E’ vero che il Torino ha espresso interesse per David Zima, ma non è l’unico club che lo considera. E’ un talento enorme e viene costantemente scovato da numerosi club. Non è una novità" ha raccontato il tecnico durante la conferenza stampa.