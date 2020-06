Dopo la vittoria di ieri sera contro l'Udinese, questa mattina il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia. Ha lavorato a parte Simone Verdi, le cui condizioni fisiche stanno però sempre più migliorando, tanto che Moreno Longo spera di poterlo recuperare almeno per il derby contro la Juventus.



Il Torino sabato sarà impegnato contro il Cagliari, poi affronterà nel turno infrasettimanale la Lazio e il sabato successivo sarà ospite proprio della Juventus: Verdi potrebbe tornare in campo per quell'occasione.