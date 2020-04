Tra i giocatori che il Torino sta seguendo c'è anche l'esterno destro dell'Udinese ​Jens Stryger Larsen. Il direttore sportivo Massimo Bava è alla ricerca di giocatori di fascia e il danese, che solitamente gioca a destra ma all'occorrenza può agire anche sulla corsia sinistra, è uno di quelli hanno attirato la sua attenzione.



Per il momenti una trattativa non è ancora stata avviata, anche per via delle alte richieste economiche del club friulano che valuta Stryger Larsen almeno 8 milioni di euro.