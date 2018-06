Quello di Simone Zaza con la maglia del Torino per il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi rischia di rimanere un sogno. Il club spagnolo ha infatti chiesto in cambio dell'attaccante lucano Iago Falque, giocatore considerato però incedibile dal Torino: la trattativa si è così arenata e sbloccarla non sembra essere un compito facile da portare a termine.



Buon per il Milan che, proprio come il Torino, ha messo nel mirino Zaza. La società rossonera può infatti approfittare del fatto che la principale concorrente all'attaccante del Valencia si stia defilando.