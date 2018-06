Il Torino ha ormai chiuso la trattativa con la Roma per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del terzino Bruno Peres. Presto però potrebbe approdare sotto la Mole anche un altro calciatore brasiliano, il difensore del Santos Lucas Verissimo, come ha confermato anche il presidente Urbano Cairo in un'intervista rilasciata a Alanews.com.



"Verissimo spero possa arrivare - ha dichiarato il presidente del Torino che ha poi parlato anche di Simone Zaza - Non lo so. Non credo, anzi. Oggi abbiamo tantissimi attaccanti, tutti bravi: Belotti, Niang, Falque, Berenguer, Ljajic, Edera e pure Boyé". E a proposito degli attaccanti: "Niang al Mondiale ha fatto un’ottima partenza, segnando una rete contro la Polonia che ha mostrato grande tempismo. La sua è stata una grande partita, come bene ha giocato Ljajic nella Serbia. I granata si stano facendo onore, purtroppo non ci sono anche tutti gli italiani…".