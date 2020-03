Anche il Torino, come altre squadre di serie A, ha deciso di fermarsi: nonostante non ci sia un divieto per svolgere gli allenamenti, la società granata ha optato per uno stop al lavoro, non facendo così correre ulteriori rischi ai calciatori e allo staff tecnico in questo periodo di emergenza sanitaria per via della sempre più dilagante diffusione del Coronavirus.



Il Filadelfia da oggi e per i prossimi giorni resterà quindi chiuso: non è noto quando gli allenamenti riprenderanno.