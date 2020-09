Armando Izzo non rientra più nei piani del Torino e il presidente Urbano Cairo vorrebbe cederlo al più presto per intascare i soldi necessari per gli acquisti che servirebbero a completare la squadra di Marco Giampaolo: per questo motivo, insieme al procuratore del difensore, Mino Raiola, il club granata sta ora cercando di accelerare con l'Inter per la cessione del calciatore.



Per il cartellino di Izzo il Torino chiede 25 milioni di euro, Cairo potrebbe però essere disposto ad abbassare le proprie richieste a 20 milioni pur di cedere il difensore.