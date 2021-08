Che ieri, subito dopo la gara, le ha inviato questo. Io so quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta passione, quanto cuore ci vogliono per arrivare a un risultato come questo e sono molto felice di aver fatto da contorno alla tua prova con una mia canzone. Ti invioVany ha risposto così: "Sono felicissima e molto emozionata, mi ha detto cheLo stesso Bocelli ha poi aggiunto: "Mia figlia Virginia ha 9 anni, fa ginnastica ed è fan di Vanessa Ferrari. Quest'anno ha vinto una gara nazionale di corpo libero: sono i primi passi ed è aperta a tante cose, tra le quali anche la musica. Cerchiamo di insegnarle ad assaporare la vita a 360 gradi.È marchigiano delle parti di mia moglie Veronica e l'ho incontrato, sono felice per il suo oro perché ha una storia triste alle spalle. Per l'infortunio ha dovuto aspettare cinque anni per questo risultato".Per me è stato un onore dare il mio modesto contributo cantando all'inaugurazione degli Europei, ma il resto l'hanno fatto i ragazzi perché la fortuna non esiste., ne ho anche praticato tanto: dagli sport d'acqua all'equitazione. Da spettatore amo poi il calcio, l'atletica e il pugilato. Da bambino sognavo di fare il pugile".L'esercizio quotidiano, la disciplina come modus vivendi. E poi anche chi canta usa dei muscoli, le corde vocali. 'Con te partirò' ha dimostrato di essere una canzone autentica, onesta, in grado di comunicare l'incomunicabile come solo la musica sa fare".: il testo sarà forse lontano nel tempo, eppure continua a emozionarmi"., se mi verrà l'ispirazione. La Musa non si piega a comando".