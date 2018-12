Il derby è rivalità ma può essere anche solidarietà. La dimostrazione è arrivata dai tifosi granata del Toro Club Sicilia Granata “Antonino Asta” che, come riporta il Corriere della Sera, hanno deciso di realizzare il sogno di un giovane tifoso della Juventus, Francesco Catanese: quello di entrare in campo mano nella mano con il suo idolo, Cristiano Ronaldo, nella straccitadina che si giocherà sabato sera all'Olimpico Grande Torino.



LA STORIA DI FRANCESCO - Francesco è un ragazzo di 14 anni di Caccamo, un comune di 8.000 abitanti in provincia di Palermo, che da anni è impegnato in una lotta contro una malattia che non gli sta permettendo di vivere la propria adolescenza con al spensieratezza che contraddistingue i suoi coetanei. La propria battaglia personale Francesco, dal reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo, la porta avanti anche seguendo le partite della sua Juventus e le gesta di Cristiano Ronaldo.



DERBY DI SOLIDARIETA' - Della storia di Francesco, che un anno fa aveva ricevuto in ospedale anche la visita di Andrea Belotti, sono a conoscenza anche i tifosi del Toro Club Sicilia Granata “Antonino Asta che si sono fatti promotori di una splendida iniziativa e, dopo aver preso contatto con i dirigenti del Torino, hanno organizzato il viaggio di Francesco e della sua famiglia (il tutto a spese dello stesso Toro Club) per far entrare in campo, mano nella mano, il giovane tifoso bianconero con uno dei calciatori della Juventus che, se giocherà, sarà proprio Critiano Ronaldo.