In visita nel quartier generale del Tottenham per trattare il rinnovo di contratto con Joao Miranda, lì in ritiro con la propria nazionale, Piero Ausilio ha anche incontrato i dirigenti della società londinese. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che svela parte del simpatico dialogo avvenuto tra le parti.



“Non abbiamo aperto trattative di nessun tipo – fanno sapere da corso Vittorio Emanuele –, solo chiacchiere fra amici, di cortesia». E una battuta: «Vi interessa sempre Lamela?». «No», la risposta (col sorriso) di Piero Ausilio. È comunque normale in questa fase della stagione che le parti si siano almeno informalmente confrontate su alcune possibilità di mercato”.