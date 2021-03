Il Tottenham continua a guardare in Premier League nella ricerca dell’erede di Lloris, che quest’estate potrebbe essere ceduto per tornare in Francia. Oltre a Henderson del Manchester Utd e Pope del Burnley, che hanno prezzi altissimi, secondo il Sun, gli Spurs stanno considerando anche il nome di Sam Johnstone.



Il ventisettenne, anche lui inglese, sta disputando un’ottima stagione con il West Bromwich Albion e può vantare il maggior numero di parate in questo campionato. Si tratterebbe di un’opzione molto meno onerosa dal punto di vista economico, soprattutto in caso di retrocessione per le Baggies.



Curiosamente, la shortlist per il ruolo di futuro numero 1 del Tottenham è anche la stessa apparsa fra le convocazioni del CT dell’Inghilterra, Gary Southgate.