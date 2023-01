Nuovo rinforzo offensivo per Antonio Conte. Il Tottenham ha finalizzato l’arrivo dal Villarreal di Arnaut Danjuma, attaccante olandese classe 1997, e ora i londinesi potrebbero aver mollato la pista che portava a Nicolò Zaniolo, liberando definitivamente la strada per il Milan.



EVERTON BEFFATO - L'ex Bournemouth e Bruges aveva già sostenuto le visite mediche con l'Everton, ma l'esonero di Frank Lampard ha rallentato tutto: inserimento dunque degli Spurs, che se lo sono accaparrati. Accordo su tutta la linea: Danjuma è volato a Londra per le visite mediche con il suo nuovo club. Nella stagione corrente con la maglia del Villarreal, il 25enne ha realizzato 6 gol in 17 presenze.