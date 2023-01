La prima, la più immediata è quella di sostituirsi in fascia destra a Messias e Saelemaekers rappresentando un'arma tattica simile a quella di Leao sulla fascia opposta. Potenza ed esplosività nell'attaccare la profondità, doti che mancano oggi ai due esterni già in rosa. È vero, il Milan ha già preso Charles De Ketelaere nel rulo di trequartista, ma Zaniolo potrebbe anche essere schierato da Pioli da sottopunta, alle spalle di Giroud o al suo fianco trasformando il suo 4-2-3-1 in un 4-4-2 più classico o, nel caso di un assenza di Leao, in un 4-3-1-2 che preveda la contemporanea presenza in campo sia del belga che dell'italiano. Infine, in caso di emergenza tattica, Zaniolo potrebbe anche essere adattato da prima punta, da falso 9 come già svolto in passato da Rebic che oggi è da considerare ad esempio in uscita. Lo ha fatto alla Roma, potrebbe farlo anche in Nazionale con Roberto Mancini che continua a puntare su di lui.

Ilci sta provando seriamente per Nicolò. Un'idea accarezzata in realtà già quest'estate, quando poi si virò tutto e subito su Charles De Ketelaere, ma che rappresenta oggi una possibilità concreta anche se con 6 mesi di ritardo rispetto alle necessità della rosa a disposizione di Stefano. Del resto lo stesso, prima di firmare il rinnovo e poco dopo aver alzato lo scudetto certificò a mezzo stampa che "Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande".ma oggi Zaniolo per il Milan potrebbe rappresentare perfino di più.Sì perché l'esterno della, se a posto fisicamente come dimostrato in questa stagione, rappresenterebbe per Pioli un autentico jolly in grado di poter far svoltare la squadra in 3 modi differenti.Tre idee tattiche per un colpo in grado di far svoltare la stagione. Nicolò Zaniolo è un'idea concreta per il Milan, ma la distanza con la Roma resta ampia. Servirà uno sforzo da parte di Cardinale e della proprietà, ma per il classe '99 potrebbe davvero valerne la pena.