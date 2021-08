Il Tottenham di Fabio Paratici è scatenato in questi ultimi giorni di mercato. Dopo aver definito l'arrivo di Sarr (che rimarrà un altro anno al Metz), adesso secondo calciomercato.com gli Spurs trattano con il Barcellona per Moriba ma anche per Emerson. Il primo è vicino, mentre per il terzino brasiliano – accostato in passato anche a Milan e Inter – i blaugrana chiedono 25 milioni, con gli Spurs che per il momento offrono 20.