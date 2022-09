Il Tottenham è pronto a prendere Dejan Kulusevski a titolo definitivo dalla Juventus. Secondo gli accordi stabiliti, scatterà l’obbligo di riscatto a 35M in caso di almeno 45 minuti in 20 presenze o qualificazione in Champions degli Spurs; in alternativa, gli inglesi hanno comunque un diritto di riscatto sul giocatore.