Subito dopo il sorteggio dei preliminari di Conference League, che ha accoppiato il suo club con la Fiorentina, il centrocampista del Twente Wout Brama ha parlato ai microfoni del De Telegraaf. Il giocatore al momento è ai box per un problema all’inguine ma spera comunque di rientrare per il play off di metà agosto contro i viola. Queste le sue parole:



“Il fatto che sia infortunato e che non possa giocare è davvero un aspetto negativo. Non vedevo l'ora di giocare di nuovo in Europa con il Twente. Il ritorno nelle coppe europee è qualcosa di molto bello per l'intero club. Sono veramente dispiaciuto di non poterne far parte”.



Prima della Fiorentina i Tukkers dovrano comunque passare il turno contro il Cukaricki: “Sono un po' in anticipo sui tempi di recupero, allo stesso tempo però sono convinto che tornare disponibile per il ritorno della prossima settimana sia molto difficile: è ancora troppo presto. Spero di esserci anche nel prossimo turno contro la Fiorentina. Ovviamente se riusciremo a passare il turno precedente, perché il Twente è il favorito contro Cukaricki, che sicuramente non sarà certo una passeggiata.



Il veterano del club olandese, che vanta oltre 300 presenze, ha poi commentato anche la possibilità di sfidare la squadra di Vincenzo Italiano: “Delle sette squadre che siamo avremmo potuto pescare dall’urna, i viola sono sicuramente i più difficili: noi ancora non siamo qualificati e la differenza tra le due squadre salta subito all’occhio. Raggiungere la fase a gironi rimane comunque il nostro obiettivo e faremo tutto il possibile per raggiungerlo. Prima contro Cukaricki e si spera poi contro la Fiorentina negli spareggi. L'FC Twente ha dimostrato in passato di poter ottenere buoni risultati anche contro squadre più grandi".