Il Valencia come il Barcellona. I murcielagos, infatti, possono pescare sul mercato in quanto Garay ha chiuso la sua stagione a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gli avversari in Champions dell'Atalanta hanno messo gli occhi su Javi Sanchez, difensore ora al Valladolid ma di proprietà del Real Madrid, che comunque non può scendere in campo contro la Dea.