Gattuso riparte dalla Liga. L'ex allenatore del Napoli è ufficialmente il nuovo tecnico del Valencia. Dopo un anno di stop, "Ringhio" è pronto per rilanciarsi e inizia a guardarsi attorno per costruire la rosa ideale per il suo percorso.



Il nome che sta circolando fortemente negli ultimi giorni è quello di Matteo Politano, che sotto la guida Gattuso ha espresso il meglio di sé. Il tecnico calabrese però sembrerebbe aver puntato anche un altro giocatore del Napoli. Si tratta di Demme. Lo racconta oggi Il Mattino.