L'Inghilterra è pronta al salto, il VAR arriva anche in Premier League: dopo aver testato la moviola in campo nelle partite di Coppa di Lega, la FA ha deciso di inaugurare un periodo di prova anche nel massimo campionato britannico con 15 partite che saranno oggetto di esame. E' quanto riferisce Sky Sports UK, spiegando che il tutto avrà inizio già dopo la sosta delle nazionali: cinque partite in programma alle 15 di sabato 15 settembre saranno prese in esame dal team VAR stabilito a Stockley Park, vicino a Heathrow, chiamato a valutare episodi su più campi senza avere contatti con gli ufficiali di gara sul campo.