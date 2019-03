Una rivoluzione, con il Var ancora una volta protagonista. In ballo non ci sono nuove regole, ma un cambiamento tecnologico che, agli occhi dell'Associazione italiana arbitri, dovrebbe portare a un salto di qualità. Dalla prossima stagione, infatti, non ci saranno più sale Var su ogni campo di Serie A, tutto verrà deciso da un centro V.A.R. (Video Assistant Referee) unico per tutte le gare, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la cui realizzazione prosegue a grandi a grandi passi. Come si legge nel comunicato, il nuovo centro Var ​"sarà utilizzato pure in occasione dei raduni tecnici periodici, consentendo agli arbitri una sperimentazione continua e una sempre maggiore familiarità nell’uso di questo importante strumento tecnologico. La sala V.A.R. unica, in accordo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, probabilmente prenderà il via a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, e avrà l’obiettivo di fornire un’attività arbitrale sempre più efficace ed efficiente per l’intero mondo del calcio italiano e internazionale, ponendoci ancora una volta all’avanguardia per capacità di innovazione".