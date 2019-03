E' ufficiale, il Venezia ha deciso di esonerare Walter Zenga dopo la sconfitta contro il Verona, la terza consecutiva e la quarta nelle ultime 5 giornate di campionato. Quindicesimo in classifica, il Venezia ripartirà da Serse Cosmi, che domani dirigerà il primo allenamento.



Zenga era subentrato lo scorso 12 ottobre a Stefano Vecchi e conclude la sua esperienza con un bilancio di 5 vittorie, 7 pareggi e altrettanti ko. In vista della delicata sfida contro il Palermo, il presidente Joe Tacopina ha deciso di cambiare, smentendo le ultime dichiarazioni in difesa dell'ormai ex tecnico.