Il Venezuela vuole Daniel Maldini: il futuro fra Milan, Monza e la scelta sulla Nazionale

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Torino-Monza è in diretta su DAZN

LE OFFERTE DAZN

I prossimi mesi persaranno sicuramente intensi, non solo in campo dove continuerà a giocarsi minuti e chance con ildi Raffaele Palladino, ma anche e soprattutto fuori dal rettangolo verde dato che sarà chiamato a prendere diverse decisioni che potrebbero condizionare la sua carriera. E no, la squadra in cui giocherà la prossima stagione non sarà l'unica scelta da compiere, frae altri progetti, bensì c'è un mercato diverso che dovrà affrontare ed è quello dellePapà Paolo è infatti una bandiera dell'Italia e lui finora ha sempre scelto la maglia azzurra nel suo percorso giovanile, anche se ormai l'ultima chiamata, nell'Italia Under 20, risale allo scorso 7 settembre 2021 (pareggio 1-1 contro l'Inghilterra nella Elite League in cui andò anche in gol). E allora in questo vuoto, riporta Tuttosport,C'è la forte possibilità che la Seleccion Vinotinta riesca a qualificarsi per i prossimi Mondiali in Messico-USA-Canada e avere un volto come quello di Daniel Maldini aiuterebbe la nazionale anche a livello di immagine internazionale, in un momento politico del paese più che delicato.Sebbene la scelta sulla nazionale sembra comunque indirizzata verso il tricolore italiano,e sul suo rapporto con ilche, almeno per il momento, non ha un progetto di permanenza in prima squadra all'orizzonte per lui. Il prestito al Monza scadrà a fine stagione e, legato da tempo sia al suo agente Beppe Riso che ovviamente a papà Paolo, sta lavorando per riscattare il suo cartellino e trattenerlo a titolo definitivo in Brianza. Il contratto con i rossoneri è in scadenza