Un altro acquisto di spessore per la squadra eSports di Calciomercato.com, che sbarca nel mondo di Pro Evolution Soccer: Emiliano Spinelli del Team Mkers sarà il protagonista di 'Il Venom di PES', la nuova rubrica dedicata al famoso titolo Konami. Spinelli, in arte "The_S-Venom", è da sempre un top del panorama italiano per il titolo di gioco Pro Evolution Soccer, raggiungendo il primo posto al mondo nel ranking online 2013. Il suo clan si è laureato campione italiano per cinque volte dal 2010 al 2016 e nel 2018 si è aggiudicato anche il titolo nazionale in Germania, dove risiede.



L'eccellenza italiana esportata all'estero. Emiliano 'S-Venom' Spinelli si presenta ai lettori di Calciomercato.com con un titolo fresco fresco: quello di campione di Germania, conquistato a Stoccarda e che regala anche l'accesso alle finali europee della PES League. S-Venom ci introduce al mondo PES e spiega tutto nel suo primo video!