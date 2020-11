e di lui sappiamo poco, pochissimo, ma qualcosa sappiamo e i contorni della sua storia sono allo stesso tempo affascinanti e misteriosi,Dunque Cristiano Ronaldo - con il suo 102° gol in nazionale e il gol n.746 della sua carriera - ha raggiunto Puskas al 4° posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi. Ora davanti ha Pelé (767), Romario (772) e Bican (805). Le imprese dei due brasiliani ci sono note, quelle di Josef Bican - come detto - molto meno.Prima cosa: nacque a Vienna nel 1913, allora capitale dell’impero austro-ungarico, giusto un attimo prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale. Seconda cosa: si è sempre ritenuto un boemo (erano le origini di suo padre, pure lui calciatore), ma più di tutto - come vedremo - un uomo libero in un’epoca - come quella - segnata dai totalitarismi.nazionale nata dopo l'occupazione nazista della Cecoslovacchia. Esistono poche testimonianze dirette, rarissimi i filmati, quel che sappiamo di lui ce l'ha raccontato egli stesso (è morto nel 2001 a 88 anni) o va rintracciato nelle cronache dell'epoca, che però - quando lo riguardavano - tendevano ad una certa enfasi.Di Bican si sa che era rapidissimo, forte fisicamente, ben strutturato e con un fascino non indifferente.Josef, anzi Pepi (era il suo soprannome), ha un'infanzia dolorosa, perde il padre a otto anni, vive nella miseria, unica consolazione il pallone. A 18 anni firma per il suo primo club, il Rapid di Vienna. Avere 18 anni nel 1931 è una sciagura. Il mondo galleggia tra una guerra mondiale e l’altra. Il periodo migliore è riassunto negli undici anni passati con lo Slavia Praga. E’ il cannoniere più micidiale d’Europa. La contabilità dei suoi gol non è (non può essere) inattaccabile. diciamo che. In ogni caso, ha vinto per 12 volte il titolo di capocannoniere.Smise di giocare nel 1955, tardi, a 42 anni. Nel frattempo si era sposato, aveva avuto un figlio, aveva guadagnato molto, ma aveva perso quasi tutto, la Seconda Guerra Mondiale l’aveva impoverito. Finì a fare l'operaio alle ferrovie di Praga, così decise il Partito Comunista della Cecoslovacchia, per garantirgli il minimo per una esistenza decorosa. Ebbe anche avuto un percorso da allenatore, raccogliendo qualche soddisfazione soprattutto tra Belgio e Danimarca, ma sempre con squadre di terza-quarta fascia., poi si appostava al limite dell'area, sistemava dieci palloni e li calcia, uno dopo l'altro, come un pistolero con un bersaglio. Ovviamente la leggenda racconta che Bican non sbagliava un colpo e colpiva - una dopo l'altra - tutte e dieci le bottiglie e - lo sappiamo bene - ogni tanto è bello credere alle leggende.