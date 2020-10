Questa sera alle 20.45 il Verona fa visita alla Juventus nella sfida serale della 5^ giornata di Serie A. Dalla sua la squadra di Ivan Juric ha un dato fantastico: solo un gol incassato, record nei 5 campionati top d'Europa, condiviso col Milan. Tuttavia il rovescio della medaglia è il dato dei gol segnati: appena 4, ragion per cui gli scaligeri si trovano a metà classifica e non in cima coi rossoneri..