L'avventura di Koray Gunter con la maglia del Verona potrebbe continuare ben oltre la fine dell'attuale stagione.



Il difensore tedesco è arrivato in riva all'Adige in prestito la scorsa estate dopo un campionato con poche apparizioni al Genoa. In gialloblù l'ex Galatasaray ha saputo riscattarsi divenendo un perno della retroguardia di Ivan Juric. Tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, la società scaligera starebbe pensando seriamente a far valere il diritto d'acquisto che può vantare sul suo cartellino.



Per esercitarlo il Verona dovrà versare circa 4 milioni di euro nelle casse del Grifone.