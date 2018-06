Maurizio D'Angelo, allenatore in seconda del Venezia, è intervenuto al termine del match vinto contro il Perugia (3-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Si sentiva le spalle coperte?

"Sì, sentivo la sua voce dall'alto. È stata una grandissima emozione".



Come analizza il match di oggi?

"Era importante passare in vantaggio, non siamo stati bravissimi all’inizio ma poi siamo usciti bene. Anche oggi i nostri ragazzi hanno regalato una prestazione super. Dobbiamo ringraziarli e ammirarli".



Avete sfruttato ancora le palle inattive.

"Sì, le palle inattive vengono preparate sempre bene durante la settimana. Oggi siamo riusciti a sfruttarle bene".



Un bel gruppo, mi è piaciuto anche l'ingresso dei giocatori dalla panchina.

"Io l'ho detto anche all'inizio, un grande gruppo coeso che ha voglia di stupire. Adesso si sono resi conto delle loro qualità. Ci sono dei giocatori che si stanno mettendo in luce, non vogliono mollare niente".