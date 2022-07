Attraverso i canali social della Juventus è arrivato il primo video-messaggio di Paul Pogba ai tifosi bianconeri. Un messaggio d'amore e una promessa di riportare la Juve in alto: "Ciao Bianconeri! Come vedete sono tornato e sono felice. Non vedo l'ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo di nuovo insieme in campo e allo Stadium. Tutti insieme per il #Pogbacktoback. Fino alla fine forza Juventus"