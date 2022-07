Paul Pogba tornerà ad indossare la maglia numero 10 della Juventus, ora è ufficiale come si apprende dal sito ufficiale della società bianconera che ha messo in vendita sullo store online le nuove magliette del club.



Il centrocampista francese aveva già indossato la maglia numero 10 nella stagione 2015/16 anno in cui la ereditò dall'attaccante argentino Carlos Tevez. Allora non si trovò bene e da allora i dubbi sul riprendere questo numero hanno attanagliato il francese che ha sempre preferito indossare la 6. Ora il cambio di rotta per essere nuovamente il protagonista assoluto.