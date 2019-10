E' uno dei calciatori più interessanti della Liga tanto che, secondo alcune indiscrezioni, sia Real Madrid che Barcellona avrebbero chiesto informazioni per strapparlo al Villarreal. ​Samuel Chukwueze si sta rivelando uno degli uomini più importanti per il sottomarino giallo tanto che la dirigenza starebbe pensano di blindarlo dagli assalti dei top club spagnoli e non solo. Secondo fichajes.net, il Villarreal vorrebbe proporre un rinnovo di contratto all'ala nigeriana che includerebbe un ritocco importante della clausola rescissoria: da 50 milioni di euro attuali ai 100.