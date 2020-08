Laè fuori dalla, la vittoria per 2-1 contro il Lione non è bastata a ribaltare l'1-0 dell'andata:e soci sono usciti gli ottavi di finale non qualificandosi così per le final eight di. Con la Vecchia Signora eliminata, il web si è scatenato. Da chi richiama il corto muso dia chi ricorda la sviolinata di Garcia e il Conte del 5 maggio, nella gallery i meme apparsi sui social.